Stand: 12.04.2024 08:33 Uhr Bad Gandersheim: Unbekannte lösen Radmuttern an Pkw

Die Polizei in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Unbekannte haben an einem geparkten Auto die Radmuttern gelockert. Laut Polizei stand der Wagen auf dem Parkplatz des Klosters Brunshausen. Die Tat habe sich in der Zeit zwischen vergangenem Samstag um Mitternacht und Donnerstagnachmittag um 15 Uhr ereignet, hieß es. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Telefonnummer (05382) 953 90 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min