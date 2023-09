Stand: 19.09.2023 10:09 Uhr Auto fährt bei Wittingen gegen Baum - beide Insassen tot

Auf einer Kreisstraße bei Wittingen (Landkreis Gifhorn) ist am Montag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 27-jährige Fahrer und sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden tödlich verletzt. Warum der Wagen in einer Rechtskurve nahe des Ortsteils Plastau nach links zog, ist unklar, die Polizei ermittelt. Weil Einsatzkräfte zunächst Hinweise auf einen möglichen weiteren Insassen gefunden hatten, wurde der Bereich mit Hunden und per Hubschrauber abgesucht. Eine weitere Person wurde aber nicht gefunden, so ein Polizeisprecher.

