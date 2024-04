Stand: 24.04.2024 08:34 Uhr Aus für Modellprojekt gegen Motorradlärm im Landkreis Holzminden

Der Landkreis Holzminden hat bei seinem Plan, den Motorradlärm in der Region zu reduzieren, einen Rückzieher gemacht. Er plante, besonders belastete Strecken an einem Sonntag im Monat für Motorradfahrer zu sperren. Das niedersächsische Verkehrsministerium habe signalisiert, dass es die geplanten Sperrungen nicht mittragen werde, so der Landkreis. Dabei geht es offenbar darum, ob die Maßnahme auf sichere juristische Füße gestellt werden kann. Es bringe nichts, wenn die erste Klage das ganze wieder zu Fall bringe, hatte ein Ministeriumssprecher im Vorfeld gesagt. Der Bundesverband der Motorradfahrer hatte am vergangenen Sonntag mit einer Demonstration in Holzminden Druck gemacht. Die Sperrungen seien ein Eingriff in die Grundrechte. Der Verband werde auf jeden Fall gegen Sperrungen klagen, hatte er verkündigt.

Weitere Informationen 3 Min Holzminden: Motorradfahrer-Demo gegen Fahrverbote Der Landkreis möchte in einem Pilotprojekt zwei Strecken im Wechsel einen Sonntag im Monat für Motorräder sperren. (22.04.2024) 3 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.04.2024 | 06:30 Uhr