Stand: 24.09.2023 12:23 Uhr Auffahrunfall auf A2 - Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall auf der A2 nahe Helmstedt schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Helmstedt dem NDR in Niedersachsen mitteilte, war zunächst ein Auto von hinten auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Dadurch kam der vordere Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und blieb auf der Fahrerseite liegen. Dabei wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, die Feuerwehr musste ihn befreien. Dafür mussten laut Feuerwehr zunächst jedoch Bäume sowie ein Wildschutzzaun entfernt werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt, die Insassen des anderen Fahrzeuges blieben den Angaben zufolge unverletzt.

