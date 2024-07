Stand: 23.07.2024 09:38 Uhr Appell an Bürger: Stadt kann bei Starkregen nicht allen helfen

Am Wochenende gab es schwere Regenfälle in Goslar, nun reagiert die Stadt und wendet sich an die Bewohner. Bei Hochwasser, Stromausfällen oder anderen Unwetterereignissen könne nicht allen Bürgern gleichzeitig geholfen werden, heißt es von der Stadt Goslar. Deshalb empfiehlt man allen Hauseigentümern, sich mit eigenen Tauchpumpen, Sandsäcken und Rückschlagklappen für Abwasserleitungen auszustatten, um vorzusorgen. Hintergrund sind heftige Regenfälle in Goslar. Am Sonntag gab es dort innerhalb einer Stunde bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das städtische Kanalsystem sei auf Niederschlagsmengen wie am Sonntag nicht ausgelegt, teilte die Stadt mit. Deshalb überlege man künftig bei Starkregen vorsorglich Straßen zu sperren und auch Straßen gezielter vorher zu reinigen, damit Gullys nicht so schnell verstopfen.

