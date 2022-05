A7 bei Seesen: Strecke Richtung Kassel wieder frei Stand: 18.05.2022 07:07 Uhr Nach einem schweren Lkw-Unfall gestern Morgen ist die A7 bei Seesen in Richtung Kassel wieder befahrbar. Dort sind die Arbeiten nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen abgeschlossen.

Wer Richtung Hannover unterwegs ist, muss zurzeit noch den Umleitungen folgen. Rund um Seesen, Bad Gandersheim und Einbeck könnte sich der Berufsverkehr erneut stauen. Spätestens um 9 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall war Treibstoff in den offenporigen Flüsterasphalt eingesickert. Dieser musste abgefräst und ausgetauscht werden.

Lkw durchbricht Leitplanke: Fahrer aus Kabine geschleudert

Der Lastwagen war laut Polizei am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr an einer Baustelle zwischen Echte und Seesen in Fahrtrichtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen und gegen die äußere Leitplanke geprallt. Danach sei das Fahrzeug in die mittlere Begrenzung geraten und habe diese durchbrochen. Dabei sei die Fahrerkabine des Lkw abgerissen und der 70-jährige Fahrer herausgeschleudert worden. Ein Krankenwagen habe den Mann mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Göttingen gebracht, so die Polizei. Die Unfallursache ist noch unklar.

