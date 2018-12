Stand: 31.12.2018 16:06 Uhr

76 Kranke in Braunlager Hotel: Norovirus bestätigt

Der Verdacht auf Norovirus im Maritim-Hotel in Braunlage hat sich bestätigt. Dem Landkreis Goslar liegen nun entsprechende Befunde vor, wie Sprecher Michael Weihrich NDR 1 Niedersachsen am Montag sagte. Die Zahl der Krankheitsfälle ist demnach mittlerweile auf 76 gestiegen. Es sei aber gelungen, die Virusinfektion weitgehend einzudämmen. In der Nacht zu Montag seien nur zwei neue Fälle dazugekommen, so Weihrich weiter.

Personal trägt Handschuhe und Mundschutz

Am Donnerstag hatten 30 Gäste des Hotels über Magen-Darm-Beschwerden geklagt, einen Tag später hatte sich die Zahl der Erkrankten bereits verdoppelt. Acht ältere Patienten wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen werden in ihren Hotelzimmern betreut. Schutzmaßnahmen sollen eine weitere Ausbreitung verhindern: Es gibt vorerst kein Buffet mehr, Desinfektionsmittel stehen bereit, die Mitarbeiter tragen Handschuhe und Mundschutz. Der Hotelbetrieb wird fortgesetzt. Das Haus war zum Zeitpunkt des Ausbruchs - kurz nach Beginn der Wintersportsaison - mit 400 Gästen voll belegt.

Zahl der Norovirus-Infektionen gestiegen

Losgelöst von den Erkrankungen in Braunlage ist das Norovirus in Niedersachsen auf dem Vormarsch. Dies sei für die Jahreszeit aber typisch, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsamts NDR 1 Niedersachsen. Das hoch ansteckende Norovirus grassiert vor allem in der Wintersaison, was auf niedrige Temperaturen und trockene Luft zurückzuführen ist. In diesem Klima sind die Erreger der Magen-Darm-Krankheit stabiler. Laut Bericht des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts wurden zwischen dem 18. November und 16. Dezember landesweit 51 Norovirus-Ausbrüche mit insgesamt 269 Fällen erfasst. Die meisten Fälle wurden demnach in den Landkreisen Celle, Gifhorn und Peine verzeichnet. Von regionalen Schwerpunkten kann aber nach Angaben des Landesgesundheitsamtes nicht die Rede sein. Dafür sei die bisher erfasste Zahl der Krankheitsfälle zu gering, so der Sprecher.

