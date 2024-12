Stand: 12.12.2024 17:20 Uhr 65-Jähriger legt falsche Polizisten mit Trick rein - drei Festnahmen

Mit der Hilfe eines Senioren ist der Polizei in Vienenburg (Landkreis Goslar) am Montag die Festnahme von drei sogenannten falschen Polizeibeamten gelungen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Unbekannte am Telefon zunächst als Polizisten ausgegeben. Sie forderten den 65-Jährigen auf, seine Wertsachen zum Schutz vor Einbrechern vor die Tür zu stellen. Beamte würden diese dann abholen. "Allerdings rechneten die Gauner nicht mit dem umsichtigen Handeln des Vienenburgers", schilderte die echte Polizei den Fall. Der 65-Jährige vermutete Betrug, ging zum Schein auf die Forderung ein und informierte die Polizei. Bei der vermeintlichen Abholung nahmen die Beamten das Trio fest. Die 24- bis 26-Jährigen aus dem Raum Hannover werden nun angeklagt.

