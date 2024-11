Stand: 06.11.2024 08:55 Uhr 15-jährige Schülerin aus Lengede vermisst

Seit dem frühen Dienstagmorgen wird eine 15-jährige Schülerin aus Lengede (Landkreis Peine) vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Sie sei dringend auf Hilfe angewiesen. Die Schülerin ist etwa 1,70 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Sie ist schwarz bekleidet mit schwarz-weißen Schuhen. In der Gemeinde Lengede wurden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin an der Bushaltestelle Woltwiescher Weg in Lengede persönliche Gegenstände der vermissten jungen Frau gefunden. Die Polizei Peine bittet unter der Telefonnummer (05171) 999-0 dringend um Zeugenhinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min