Wetter im Norden: Am Wochenende erst Hitze, dann Gewitter Stand: 19.07.2024 18:07 Uhr Der Hochsommer macht am Wochenende kurz Station im Norden: Am Samstag mit Temperaturen über 30 Grad im Binnenland, auch an den Küsten wird es heiß. Am Sonntag könnte es schon wieder Unwetter geben.

Besonders hohe Temperaturen werden am Samstag bei Sonnenschein im Binnenland erwartet. Im Süden Niedersachsens könnten laut Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlich sogar 34 Grad erreicht werden. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut DWD zum Ferienstart viel Sonne und es wird heiß: Die Meteorologen rechnen an den Küsten von Nord- und Ostsee, beispielsweise auf Sylt, mit Werten knapp unter 30 Grad.

Am Sonntag sind schwere Gewitter möglich

Bereits für Sonntag warnen die Wetterexperten wieder vor Unwetter. Das soll besonders für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein gelten. Demnach könne es heftigen Starkregen geben, der gebietsweise auch mehrere Stunden dauern könne. Die von Westen kommenden Gewitter sollen ab Sonntagmorgen über die vier norddeutschen Bundesländer ziehen. Auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde und Hagel seien möglich. Auch Mecklenburg-Vorpommern kann es treffen. Auch dort sind laut DWD örtlich Schauer, einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen. Die Gewitter sollen erst in der Nacht auf Montag langsam nach Osten abziehen.