Weil zum Ampel-Aus: "Am Ende die richtige Entscheidung" Stand: 06.11.2024 22:36 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwochabend Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. Damit ist das Ampel-Bündnis am Ende. Niedersachsens Regierungschef Weil reagierte in einem ersten Statement.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußerte sich in einer schriftlichen Mitteilung am späten Dienstagabend. "Das ist mit Sicherheit eine äußerst schwierige, aber am Ende richtige Entscheidung. Es gehört zur Verantwortung eines Bundeskanzlers nüchtern festzustellen, ob eine Koalition dem Land hilft oder nicht. In diesen Zeiten ist eine Koalition, die sich nur streitet eher eine Belastung als eine Unterstützung. So schwer wie die Zeiten sind und so wenig wir eigentlich derzeit einen Wahlkampf benötigen, Regierungen sind kein Selbstzweck, sie müssen dem Land und den Menschen helfen." Diese Entscheidung sei für ihn konsequent und er habe größten Respekt und größte Hochachtung vor einem Bundeskanzler, der in dieser Weise zu seiner Verantwortung stehe, so Niedersachsens Regierungschef.

