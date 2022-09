Vor der Landtagswahl: Heute TV-Duell der Spitzenkandidaten Stand: 27.09.2022 06:56 Uhr Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober treffen heute die Spitzenkandidaten im NDR Fernsehen in Streitgesprächen aufeinander. Auch ein Triell wird es auch geben.

In der Live-Sendung "NDR Info Wahl: Das Duell" treffen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) ab 21 Uhr aufeinander. NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Moderatorin Christina von Saß werden den beiden Kandidaten rund 75 Minuten vor Publikum Fragen stellen. Das Duell wird live im NDR Fernsehen sowie im Radio auf NDR Info übertragen. Den Fernseh-Livestream können Sie später live an dieser Stelle verfolgen.

Auch FDP, Grüne und AfD stellen sich Fragen

Bereits um 18 Uhr sich Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/ Die Grünen), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) in einem Triell für eine Stunde den Fragen der Journalisten: Susanne Stichler und Jan Starkebaum moderieren dieses Triell, das regional in Niedersachsen in der Live-Sendung "NDR Info Wahl: Das Triell" übertragen wird.

27.09.2022

Landtagswahl Niedersachsen