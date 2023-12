Tote Frau in Weser versenkt: Neues Urteil wird heute erwartet Stand: 12.12.2023 06:12 Uhr Im Revisionsprozess um die Tötung einer 19 Jahre alten Frau aus Schöningen im Landkreis Helmstedt soll heute in Verden das Urteil verkündet werden. Dabei geht es allein um das Strafmaß für die drei Täter.

Zuvor werden die Plädoyers gehalten. In einem ersten Verfahren waren zwei Männer und eine Frau zu Haftstrafen von knapp drei bis acht Jahren verurteilt worden. Sie hatten eine 19-Jährige getötet und ihre Leiche mit einem Betonklotz am Fuß in der Weser im Landkreis Nienburg versenkt. In dem Revisionsprozess ging es nicht um die Frage, ob die zwei Männer und die Frau das Opfer als Prostituierte festgehalten und getötet haben. Die Verdener Richter müssen vielmehr ein juristisches Detail klären: Es geht um die Frage, ob es sich um eine Gesamttat handelt oder ob es mehrere einzelne Taten waren. Die Antwort darauf wird entscheidend für das Strafmaß sein. Je nachdem, wie das neue Urteil ausfällt, könnten sich die Strafen für die Beschuldigten also auch verringern. Zum Prozessauftakt hatten alle drei Angeklagten geschwiegen.

VIDEO: Grausamer Tod in der Weser - Prozess in Verden (08.12.2021) (3 Min)

Die Frage ist: Eine Gesamttat oder mehrere Einzeltaten?

Der Bundesgerichtshof hatte nach Revision der Verteidigung entschieden, dass das erste Urteil der Verdener Richter von 2020 grundsätzlich in Ordnung sei - es müsse aber noch geklärt werden, ob es sich dabei um eine große Tat mit mehreren Elementen handele oder um drei einzelne Taten.

Leiche der 19-Jährigen mit Betonklotz in die Weser geworfen

Die Leiche der jungen Frau hatte nämlich mehrere Wochen in der Weser bei Balge im Landkreis Nienburg gelegen. Deshalb war gar nicht mehr festzustellen, ob sie an einer Überdosis Salz gestorben war, die ihr die Angeklagten verabreicht haben sollen, damit sie ihre Drogen erbricht - oder ob sie erwürgt wurde, bevor sie mit einem Betonklotz am Fuß in die Weser geworfen worden war. Entsprechende Würgemale an ihrem Hals waren jedenfalls deutlich sichtbar.

Trotz Tötung: Beschuldigte nicht wegen Mordes verurteilt

Wer die junge Frau getötet hat, spielt vor Gericht hingegen keine Rolle mehr. Die Richter und auch die Sachverständigen hatten im ersten Prozess festgestellt, dass nicht mehr zu klären ist, welcher Beschuldigte der jungen Frau was angetan hatte. Das ist aber zwingend notwendig, um jemanden wegen Mordes verurteilen zu können. Deshalb wurden die Angeklagten nur wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

