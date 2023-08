Streit um Leihmutterschaft: Domkantor und Kirche trennen sich Stand: 11.08.2023 16:00 Uhr Domkantor Gerd Peter-Münden und die Braunschweigische Landeskirche haben sich geeinigt. Münden tritt seine Stelle nicht mehr an. Er ist mittlerweile Vater eines von einer Leihmutter ausgetragenen Sohnes.

Nach dem Streit über eine Leihmutterschaft hat sich Domkantor Gerd-Peter Münden mit der Braunschweigischen Landeskirche außergerichtlich geeinigt. In einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung hieß es, Münden werde künftig nicht mehr für die Landeskirche arbeiten. Die Trennung erfolge einvernehmlich.

Arbeitsgerichte erklären Kündigung für nichtig

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Braunschweig hatte Münden 2022 fristlos gekündigt. Die Kirche sah im Plan Mündens für eine mögliche Leihmutterschaft im Ausland, konkret in Kolumbien, einen Widerspruch zu ihren ethischen Grundsätzen. Ende Juni hatte das niedersächsische Landesarbeitsgericht in Hannoverdie Kündigung des Domkantors für unwirksam erklärt. Die Landeskirche Braunschweig war dort in Berufung gegangen, nachdem zuvor das Arbeitsgericht Braunschweig die fristlose Beendigung des Arbeitsverhältnisses für unwirksam erklärt und eine Weiterbeschäftigung bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens verlangt hatte.

Der Sohn ist mittlerweile acht Wochen alt

"Nachdem das Arbeitsgericht Braunschweig die Kündigung für unwirksam erklärt hat, haben mein Mann und ich entschieden, unsere Familie zu gründen", sagte Münden. Der von einer Leihmutter in Kolumbien ausgetragene Sohn sei inzwischen acht Wochen alt. "Er ist ein ganz gesundes Kind."

Münden arbeitet weiter als Musiklehrer

Wie schon zuvor übergangsweise arbeitet künftig Münden weiter als Musiklehrer an einem Gymnasium. Er wolle nun an einem Ort arbeiten, "an dem ich mit meiner Familie willkommen bin". An dem Gymnasium sei er sehr wertschätzend aufgenommen worden. Münden ist wegen seines bundesweit erfolgreichen Schulprojekts "Klasse! Wir Singen" überregional bekannt.

