Statistik: In Niedersachsen wohnen viele Menschen allein Stand: 13.06.2024 14:22 Uhr In vier von zehn Haushalten in Niedersachsen lebt nur eine Person. Damit sind Singlehaushalte die häufigste Wohnform im Land - besonders in den Städten. Eine sticht dabei besonders hervor.

Rund 1,6 Millionen Ein-Personen-Haushalte gab es 2023 in Niedersachsen, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Das entspreche einem Anteil von 40,3 Prozent aller Haushalte im Land - damit seien Singlehaushalte die häufigste Wohnform, hieß es. Laut Mikrozensus lebten im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund acht Millionen Menschen in rund 3,9 Millionen Haushalten.

Mehr Singlehaushalte in Städten - Wilhelmshaven führt die Liste an

Deutschlandweit lag der Anteil der Singlehaushalte laut Statistischem Bundesamt mit rund 40,8 Prozent auf ganz ähnlichem Niveau. In Niedersachsen ist die Zahl der Ein-Personen-Haushalte den Angaben des Landesstatistikamtes zufolge in Städten tendenziell höher als in kleinen Gemeinden. Besonders viele gab es demnach in Wilhelmshaven - fast sechs von zehn Haushalten waren dort im Jahr 2023 Singlehaushalte. Auch in Osnabrück, Braunschweig und Hannover lebten viele Menschen allein.

Hier gibt es die geringsten Anteile an Ein-Personen-Haushalten:

Landkreis Vechta

Landkreis Oldenburg

Landkreis Cloppenburg

Mikrozensus: 25,6 Prozent der Haushalte mit mindestens drei Personen

Den zweitgrößten Anteil machten in Niedersachsen mit rund 1,3 Millionen - und damit 34,2 Prozent die Zwei-Personen-Haushalte aus. In rund zwölf Prozent der Haushalte lebten der Erhebung zufolge 2023 drei Personen, in 13,6 Prozent vier oder mehr. Alle Daten basieren auf dem Mikrozensus 2023. Die Stichprobenerhebung wird jedes Jahr durchgeführt. In Niedersachsen wird dabei ein Prozent der Bevölkerung befragt. Die Ergebnisse werden auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.