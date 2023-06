Raubüberfall auf Tankstelle: Polizei veröffentlicht Bilder der Täter Stand: 02.06.2023 09:02 Uhr Die Polizei Lüneburg sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung zwei junge Männer, die im Februar mit einer Waffe eine Tankstelle in Uelzen überfallen haben sollen. Wer kann Hinweise geben?

Die beiden bislang unbekannten Täter sollen am Abend des 20. Februar dieses Jahres gegen 22 Uhr in der Tile-Hagemann-Straße in Uelzen eine Tankstelle überfallen haben. Laut Polizei haben sie dort einen Angestellten mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht. Den Angaben zufolge erbeuteten die Täter Bargeld und Zigaretten. Sie ergriffen danach die Flucht und konnten bislang nicht gefasst werden. Die beiden Täter seien mit Fahrrädern gekommen und hätten sich etwa 40 Sekunden in der Tankstelle aufgehalten. Zur Zeit des Überfalls befanden sich laut Polizei keine Kunden im Verkaufsraum.

Raubüberfall auf Tankstelle in Uelzen: Wer kann Hinweise geben?

Den Angaben der Polizei zufolge handelt es sich bei den Tätern um zwei junge Männer, die hochdeutsch gesprochen haben. Sie traten laut Polizei aggressiv auf und werden wie folgt beschrieben

Täter mit Schusswaffe:

Circa 1,80 Meter groß

Dunkelblauer Kapuzenpullover mit hellen Streifen und Nike-Schriftzug mit Emblem und darunter einem weiteren Schriftzug auf der Brust (Pullover scheint zu klein für die Person zu sein)

Hellgraue Jogginghose aus Stoff mit Eingriffen und weißem Kordelzug

Weiße Turnschuhe

Schwarze Sturmhaube mit Schirm

Täter ohne Waffe:

Circa 1,80 Meter groß

Dunkelblaue, gesteppte Daunenjacke mit Kapuze

Schwarze Jogginghose

Sonnenbrille mit Metallgestell

Weiße Turnschuhe

Schwarze Mundbedeckung

Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zu der Bekleidung sowie ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelzen unter der Telefonnummer (0581) 930-0 oder (0581) 930-322 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Uelzen Unbekannte Täter bedrohten einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Sie flohen mit einer geringen Menge Bargeld. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.06.2023 | 13:30 Uhr