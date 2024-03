Polizei findet Sprengvorrichtungen in Wohnung - drei Festnahmen Stand: 29.03.2024 13:43 Uhr Die Polizei hat bei einem Einsatz in Wolfsburg offenbar Sprengstoff sichergestellt. Wörtlich ist von Sprengvorrichtungen die Rede. Zwei Männer und eine Frau wurden vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind Beamte am Donnerstagabend zufällig auf die verdächtigen Gegenstände gestoßen, als sie wegen einer Strafanzeige die Wohnung eines 25 Jahre alten Mannes in der Wolfsburger Innenstadt aufsuchten. Dabei fielen den Polizisten die Gegenstände auf, die auf ersten Blick geeignet waren, als Sprengvorrichtungen zu dienen - weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Die Polizei ging von einer Gefahr für die Anwohner aus. Der 25-Jährige und eine ebenfalls 25 Jahre alte Bewohnerin seien daher in der Wohnung vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

20-Jähriger flieht aufs Dach

Ein 20 Jahre alter Mann sei beim Eintreffen der Polizei über ein Fenster auf das Dach geflüchtet. Er sei im weiteren Verlauf mit einer Drehleiter vom Dach geborgen und ebenfalls vorläufig festgenommen worden, hieß es. Die Einsatzkräfte gingen nach dem Fund der nicht näher beschriebenen Sprengstoff-Konstruktionen von einer akuten Gefahr aus. Die Beamten evakuierten das Haus sowie ein Nachbargebäude. Anschließend waren den Angaben zufolge SEK-Kräfte und Entschärfer im Einsatz.

Strafverfahren gegen die Festgenommenen eingeleitet

Im Zuge der Ermittlungen sei am Freitagmorgen eine weitere Wohnung in einer anderen Straße durchsucht worden, so die Polizei. Auch dabei seien weitere Wohnungen evakuiert worden. Insgesamt hätten die Bewohner von rund 20 Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern am Donnerstagabend und am Freitagmorgen die Gebäude vorübergehend verlassen müssen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Polizei stellte mehrere Beweise sicher. Gegen die drei vorläufig Festgenommenen seien Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es. Zu den Hintergründen der Einsätze sagte die Sprecherin zunächst nichts. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden.

