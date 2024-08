Nach sommerlichem Tag Unwetter in Niedersachsen möglich Stand: 24.08.2024 16:02 Uhr Nach einem sommerlichen Samstag in Niedersachsen sind am Abend und in der Nacht lokal Unwetter mit Starkregen möglich. Am Sonntag liegen die Tageshöchstwerte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 22 Grad.

Ab dem Abend seien von Westen her Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich, teilte der DWD mit. Vor allem an der Nordsee könnte es stürmisch werden. Im Laufe der Nacht würden die Gewitter ostwärts abziehen, lokal gebe es eine geringe Wahrscheinlichkeit von Unwettern durch orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern und Starkregen mit 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

Auch am Sonntag starke Gewitter möglich

Der Sonntag startet mit rasch ostwärts abziehendem Regen aus dem Harzumfeld, wie der DWD weiter mitteilte. Bis Sonntagmittag seien an der See einzelne starke Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Die Tageshöchstwerte sollen bei 22 Grad liegen, mit 18 Grad sei es im Oberharz und auf den Inseln deutlich kühler, so der DWD.

