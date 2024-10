Stand: 05.10.2024 15:51 Uhr Mann aus Niedersachsen schwebt nach Hotelbrand in Lebensgefahr

Nach einem Brand in einem Hotel in Bamberg (Bayern) schwebt ein 67 Jahre alter Mann aus Niedersachsen in Lebensgefahr. Der Mann werde aufgrund seiner Brandverletzungen intensivmedizinisch behandelt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstag mit. Das Feuer in dem Hotel war am Freitagabend nach ersten Erkenntnissen in einer Küche ausgebrochen, die allen Hotelgästen zugänglich war. Mehrere Gäste des Hotels meldeten laut Polizei gegen 20.15 Uhr Flammen und dichten Rauch. Die Feuerwehr begann kurz darauf mit den Löscharbeiten und holte alle verbliebenen Gäste aus dem Hotel. Neben dem 67-Jährigen wurden elf weitere Hotelgäste verletzt. Nach Angaben der zuständigen Integrierten Leitstelle (ILS) hatten diese leichte Rauchvergiftungen erlitten. Die Polizei geht von einem Schaden in sechsstelliger Höhe aus.

