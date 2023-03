Landesgartenschau 2023: Letzte Vorbereitungen vor der Eröffnung Stand: 24.03.2023 10:00 Uhr Am 14. April öffnet die Landesgartenschau in Bad Gandersheim ihre Tore. Bis dahin ist noch viel zu tun, denn durch Frost und Kälte ging es in den vergangenen Wochen nicht so gut voran wie geplant.

Rund 19.000 Frühblüher pflanzen Gärtnerinnen und Gärtner in den nächsten Tagen noch an. Etwas mehr als doppelt so viele - nämlich 42.000 - Blumenzwiebeln haben schon im Boden überwintert. Derzeit werden Überstunden gemacht, um den Rückstand aufzuholen. Landschaftsgärtner Tobias Klaus arbeitet für die Landesgartenschau und ist zuversichtlich, dass alle Pflanzen rechtzeitig bis zur Eröffnung an Ort und Stelle stehen: "Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig fertig und die Pflanzen haben auch noch Entwicklungszeit", sagte er NDR Niedersachsen.

VIDEO: Großprojekt 2023: Landesgartenschau Bad Gandersheim (3 Min)

Feierliche Eröffnung der Landesgartenschau am 14. April

Bis zur Eröffnung müssen außerdem noch Wegweiser und auch Toilettenhäuschen aufgebaut werden. Die größten Bauten, wie der Pavillon der Regionen oder Pagodenzelte, sind laut dem Betriebsleiter der Landesgartenschau, Matthias Schmauder-Werner, bereits fertig. Bis Ende März sollen die letzten Bauarbeiten und das Anpflanzen beendet sein. Die Landesgartenschau in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) wird dann am 14. April feierlich eröffnet.

Landesgartenschau bis Oktober geöffnet

Auf 40 Hektar Fläche gibt es nicht nur Pflanzen und Blumen, sondern auch eine Seenlandschaft und ein Natur-Sole-Freibad. Den Veranstaltenden zufolge gibt es davon deutschlandweit nur zwei. Die Landesgartenschau läuft bis Mitte Oktober. 1.500 Veranstaltungen sind geplant, darunter Konzerte, Führungen und Vorträge. In den sogenannten Themengärten können sich Besucherinnen und Besucher aktuelle Garten-Trends anschauen und sich Ideen für den eigenen Garten holen. Karten gibt es bereits auf der Webseite der Landesgartenschau zu kaufen.

