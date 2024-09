Ex-RAF-Terrorist: Offenbar Videos mit Burkhard Garweg aufgetaucht Stand: 06.09.2024 12:20 Uhr Ermittler haben offenbar zwei Videos sichergestellt, in denen der untergetauchte Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg zu sehen und zu hören ist. Das Landeskriminalamt Niedersachsen will die Aufnahmen veröffentlichen.

Dies berichtet der "Spiegel". Dem Bericht zufolge ist eines der Videos in einer Wohnung in Hildesheim aufgenommen worden. Garweg und mutmaßliche Komplizien sollen diese unter falschem Namen angemietet haben. Auf einem zweiten Video soll Garwegs Stimme zu hören sein. Dieses sei in Berlin aufgenommen worden. Wie es in dem Bericht heißt, sollen aus der Sequenz aus Hildesheim Screenshots veröffentlicht werden.

Supermarkt-Überfall in Hildesheim

Garweg soll mit Ernst-Volker Staub und der bereits festgenommenen Daniela Klette unter anderem in Hildesheim vor acht Jahren einen Supermarkt überfallen haben. Von dem Überfall im Mai 2016 gibt es Bilder einer Überwachungskamera. Darauf zu sehen ist, wie sich die Täter das Gesicht zuhalten, als sie als Kunden getarnt den Supermarkt betreten, in ein Büro eindringen und Geldboten mit einer Waffe bedrohen.

Verstärkte Fahndung nach Garweg

Seit der Festnahme der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette Ende Februar in Berlin fahnden die Behörden verstärkt nach dem 55-jährigen Garweg und dem 69-jährigen Staub. Das Trio steht im Verdacht, von 1999 bis 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen diverse Raubüberfälle begangen zu haben. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an. 1998 hatte sich die RAF für aufgelöst erklärt. Ihre Mitglieder hatten mehr als 30 Menschen getötet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim