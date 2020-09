Stand: 22.09.2020 18:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Drei Austritte: AfD-Fraktion im Landtag zerbricht

Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag ist zerbrochen. Die bisherige Fraktionschefin Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends erklärten am Dienstag in Hannover ihren Austritt. Die AfD verliert damit ihren Fraktionsstatus im Landtag: Weil die verbleibenden sechs Abgeordneten weniger als fünf Prozent des Landtags stellen, wäre die Fraktion mit dem Austritt aufgelöst.

Gründung einer neuen Fraktion?

"Wir drei haben uns heute nach den Vorkommnissen der letzten zehn Tage entschlossen, die Fraktion zu verlassen", sagte Guth. Das müsse aber nicht das Ende der AfD im Landtag sein. Die drei Politiker wollen offenbar in der Partei bleiben und Guth will versuchen, eine neue AfD-Fraktion zu gründen - eine bürgerlich-konservative, wie sie sagte. Sie habe vier Abgeordneten ein entsprechendes Angebot gemacht.

Guth, Kestner und der "Flügel"

Der Bruch der Fraktion kam einen Tag nach der Verschiebung der Neuwahl der AfD-Fraktionsspitze, für die Guth eigentlich wieder antreten wollte. Die Eskalation steht offenbar im Zusammenhang mit der Wahl des Vorstands um den neuen Landesvorsitzenden Jens Kestner. Der steht dem umstrittenen Björn Höcke nahe - und damit dem formal aufgelösten völkischen "Flügel" der Partei. Bei der niedersächsischen AfD gibt es seit längerem einen Machtkampf zwischen gemäßigten und radikaleren Kräften in der Partei. Kestner hatte Guth an der Spitze der Landespartei abgelöst.

AfD 2017 erstmals im Landtag

Die AfD war bei der Landtagswahl 2017 mit einem Ergebnis von 6,2 Prozent erstmals in das Parlament in Hannover eingezogen. Der Verlust der Fraktionsstärke hat zur Folge, dass die AfD künftig weniger parlamentarische Rechte im Landtag hat. Die Partei ist in mehreren Länderparlamenten nach Streitereien und Querelen in die Schlagzeilen geraten. In Baden-Württemberg und im vergangenen Jahr in Bremen zerbrachen die Fraktionen - in Mecklenburg-Vorpommern spaltete sich ein Teil der Abgeordneten ab.

