Cannabis-Gesetz wackelt - Wie entscheidet der Norden? Stand: 22.03.2024 09:42 Uhr Nachdem der Bundestag das Cannabis-Gesetz Ende Februar beschlossen hatte, kommt es heute in den Bundesrat. Eine Mehrheit ist unsicher. Auch Niedersachsen und Hamburg haben sich noch nicht festgelegt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther will nicht zustimmen.

von Katharina Seiler

Aus Niedersachsen heißt es, man habe noch nicht entschieden, wie man sich bei der Abstimmung über das Cannabis-Gesetz verhalten werde. Das werde man erst kurz vorher festlegen. Und das liegt daran, dass die SPD in Niedersachsen zusammen mit den Grünen regiert und die Grünen das Cannabisgesetz eher befürworten, während die SPD das Gesetz in seiner jetzigen Form ablehnt.

AUDIO: Bayerns Innenminister Herrmann: Cannabis freizugeben ist falsch (5 Min) Bayerns Innenminister Herrmann: Cannabis freizugeben ist falsch (5 Min)

Bei Uneinigkeit muss sich Niedersachsen enthalten

Die SPD-Innenministerin Daniela Behrens hatte das Cannabisgesetz sogar als "Murks" kritisiert und gesagt, die geplante Freigabe sei so nicht umsetzbar. Trotzdem könnte es sein, dass Niedersachsen im Bundesrat keinen Einspruch gegen das Gesetz einlegt. Denn in Koalitionsregierungen gilt die Regel: Sind sich die Koalitionspartner nicht einig, muss sich das Land im Bundesrat enthalten.

Hamburg ist ebenfalls unentschieden

Ähnlich sieht es in Hamburg aus. Auch der rot-grüne Hamburger Senat wird sein Verhalten vermutlich erst kurz vor der Abstimmung festlegen. Und das, obwohl sich der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher sowie sein Innensenator Andy Grote, beide SPD, klar gegen die Cannabis-Freigabe ausgesprochen und das Gesetz als Fehler bezeichnet hatten. Aber auch in Hamburg gilt: Ist man sich in der Landesregierung uneinig, muss man sich im Bundesrat enthalten.

Videos 4 Min Cannabis-Legalisierung: Reaktionen von Suchterkrankten Die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Ahlhorn therapiert auch viele Jugendliche. Wie sehen sie die geplante Legalisierung? (23.02.2024) 4 Min

Günther will nicht zustimmen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dem Gesetz nicht zustimmen. Dieses sei ohnehin fragwürdig, er halte es für "Unsinn, Cannabis zu legalisieren", sagte er im Deutschlandfunk. Man müsse aber akzeptieren, dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gebe. "Das Gesetz ist einfach handwerklich so schlecht gemacht, dass es in den Ländern überhaupt nicht umsetzbar ist, wenn es zum 1. April in Kraft tritt", betonte Günther. Er könnte sich aber durchaus ein späteres Inkrafttreten des Gesetzes im Oktober vorstellen. Hierzu würde er den Vermittlungsausschuss anrufen, um die derzeitigen Schwachstellen des Gesetzes zu beseitigen.

Mecklenburg-Vorpommern hat offenbar keine Einwände mehr

Für Mecklenburg-Vorpommern geht Innenminister Pegel davon aus, dass die rot-rote Koalition nicht mehr dafür stimmen muss, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das war eigentlich geplant. Der Bund habe in den Verhandlungen im Innenausschuss mit den Ländern Zusagen gegeben - unter anderem zur Amnestieregelung für Kleinkonsumenten und zu Groß-Investoren mit entsprechenden Plantagen. Wenn diese Einigung auch tatsächlich so im Bundesrat vereinbart werde, ziehe MV seine bisherigen Einwände zurück, sagte Pegel zu NDR 1 Radio MV.

Abstimmungsergebnis ist nicht absehbar

Wenn sich die Bundesländer mit grünen Koalitionspartnern bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten, könnte das Cannabis-Gesetz wie geplant am 1. April in Kraft treten, trotz der zahlreichen Kritik aus den Ländern. Denn dann gäbe es wegen der vielen Enthaltungen keine Mehrheit, um den Vermittlungsausschuss anzurufen, wo das Gesetz nochmal geändert werden könnte. Der Ausgang der Abstimmung ist offen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 21.03.2024 | 16:00 Uhr