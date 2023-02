Betonsteine auf Bundesstraße - sind Serientäter am Werk? Stand: 01.02.2023 09:02 Uhr In Vechta haben Unbekannte einen Betonstein in der Größe von etwa 25 mal 20 Zentimetern von einer Brücke auf die Bundesstraße 69 geschmissen. Zwei Autos fuhren darüber und wurden beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag. Am frühen Abend fuhr zuerst ein 41-Jähriger mit seinem Pkw über den Betonklotz. Kurze Zeit später überfuhr ihn auch ein 63-jähriger Autofahrer. Bereits gegen 17 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Vechta über auf der Fahrbahn liegende Ziegelsteine gefahren. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es danach nicht mehr fahrbereit war.

Ähnlicher Unfall in Silvesternacht

Bereits in der Silvesternacht hatte es einen ähnlichen Unfall in Vechta mit mehreren betroffenen Autofahrern gegeben. Möglicherweise handelt es sich um einen Serientäter. Die Polizei überprüft, ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt.

