Beteiligung an Sparkurs: VW-Management verzichtet auf Gehalt Stand: 08.01.2025 07:03 Uhr Das Management von Volkswagen will sich mit einem millionenschweren Gehaltsverzicht am Sparprogramm des Konzerns beteiligen. Das hat VW-Personalvorstand Gunnar Kilian in einem Interview bestätigt.

Die Führungsetage werde bis 2030 voraussichtlich insgesamt einen Beitrag von mehr als 300 Millionen Euro leisten, sagte Kilian der "Braunschweiger Zeitung"/"Wolfsburger Nachrichten". Wie viele Manager betroffen sind, sagte er nicht. Der Vorstand beteilige sich dabei "überproportional zu den Beiträgen des Managements und der Beschäftigten", sagte Kilian der Zeitung ohne konkrete Summen zu nennen.

Früherer Bericht: Rund 4.000 VW-Manager betroffen

Über mögliche Gehaltseinbußen für VW-Manager hatte kurz vor Weihnachten bereits die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Demnach sollen für etwa 4.000 Manager die beiden kommenden Jahresgehälter um zehn Prozent sinken. VW hatte zu diesem Bericht eine Stellungnahme abgelehnt.

Videos 6 Min VW-Tarifeinigung: Das sind die Eckpunkte Die Verhandlungen haben ergeben, dass es vorerst keine Werksschließungen geben wird. Was sieht der Kompromiss noch vor? 6 Min

VW plant jährliche Kostensenkung von vier Milliarden Euro

VW hatte sich kurz vor Weihnachten mit der Gewerkschaft IG Metall auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Der Autokonzern will bis 2030 etwa 35.000 Stellen streichen - die meisten davon in Niedersachsen. Der Abbau soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Zusammen mit Sparprogrammen will VW so die Kosten jährlich um mehr als vier Milliarden Euro senken. 1,5 Milliarden Euro davon entfallen auf Einsparungen bei den Arbeitskosten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW