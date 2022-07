Stand: 29.07.2022 10:52 Uhr Bäume zu trocken: Stadtbewohner sollen beim Bewässern helfen

Wegen der anhaltenden Dürre rufen immer mehr Städte in Niedersachsen dazu auf, Bäume zu bewässern. Entsprechende Aufrufe gibt es unter anderem in Braunschweig, Langenhagen (Region Hannover) und Oldenburg. Es gehe darum, vor allem junge Bäume, die noch keine tiefen Wurzeln haben, mit Wasser zu versorgen, hieß es. In Lüneburg und Großburgwedel (Region Hannover) sind sogenannte Gießpaten im Einsatz, die sich um einzelne Bäume kümmern.

VIDEO: Stadtgärtnerei Hannover kämpft gegen die Trockenheit (19.07.2022) (4 Min)

