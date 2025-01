Angriff auf Stadtbahn-Fahrer in Hannover: Verdächtige stellen sich Stand: 14.01.2025 09:31 Uhr Mit Fahndungsfotos hat die Polizei in Hannover nach sieben Männern gesucht, die einen Stadtbahnfahrer angegriffen und verletzt haben sollen. Mehrere Gesuchte haben sich daraufhin bei der Polizei gemeldet.

Sechs der insgesamt sieben gesuchten Männer hatten sich laut einer Polizei-Sprecherin nur wenige Stunden nach der Öffentlichkeitsfahndung am Montag gestellt. Der siebte Verdächtige wurde der Sprecherin zufolge identifiziert. Die Männer stehen nach Angaben der Polizei im Verdacht, einen Stadtbahn-Fahrer im Oktober an der Haltestelle Tresckowstraße in Hannover-Wettbergen angegriffen und verletzt zu haben. Die Polizei hatte am Montag Fotos aus der Videokamera der Stadtbahn veröffentlicht, die die gesuchten Männer zeigten. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Angreifer zogen den Fahrer aus seiner Kabine

Nach Angaben der Polizei war eine Gruppe von Männern am 11. Oktober vergangenen Jahres nach der Einfahrt der Stadtbahn gegen 23 Uhr über die Gleise zum Führerhaus gelaufen. Kurz darauf sollen die Männer den Fahrer angesprochen haben. Als der Fahrer die Tür öffnete, zogen die Männer ihn den Angaben zufolge aus der Fahrerkabine und schlugen auf ihn ein. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes war von acht Verdächtigen die Rede. Die Polizei hat ihre Angaben allerdings korrigiert: Es handelt sich um sieben Verdächtige, von denen sich sechs gestellt haben.

