Der Ausbau der bestehenden Bahnstrecke sei die einzige realistische Möglichkeit das Problem zeitnah zu lösen, sagen die Befürworter der Alpha-E-Lösung. Durch einen Ausbau der vorhandenen Strecke würde die Umwelt deutlich weniger beeinträchtigt als bei einem Neubau. Außerdem würde ein Neubau viel länger dauern, meinen die Neubaugegner. Sie argumentieren außerdem, dass auch Anwohner der bestehenden Strecke von einem Ausbau profitierten. Denn Teil von Alpha-E soll auch ein umfassender Lärmschutz sein. Einige Mitglieder von Bürgerinitiativen zweifeln grundsätzlich die Zahlen der Bahn an, halten einen Ausbau in vielen Punkten für ausreichend und haben dafür eigene Gutachten anfertigen lassen.

Aus Sicht der Bahn führt eigentlich kein Weg an einer Neubaustrecke vorbei. Eine Neubaustrecke sollte durch die Heide, entlang der Autobahn 7, führen. In den Berechnungen der Bahn ist nur diese Variante wirtschaftlich. Ein weiteres Argument der Befürworter einer Neubaustrecke ist die Möglichkeit, bei Störungen auf einer der beiden Strecke eine Ausweichstrecke zu haben. Außerdem würde sich laut Bahn die Anbindung von Städten wie Soltau oder Bergen durch eine Neubaustrecke deutlich verbessern. Laut Bahn wäre ein mehrspuriger Ausbau der bestehenden Strecke auch nicht leichter umzusetzen, als ein Neubau. Denn an vielen Stellen könne nicht einfach ein Gleis rechts oder links neben die bestehenden Gleise gelegt werden, es müssten alle Gleise verschoben werden. An Engstellen, wie dem Lüneburger Stadtgebiet, müssten außerdem Häuser der Strecke weichen. Und da die bestehende Strecke weiter gebraucht würde und nicht über Jahre für den Ausbau stillgelegt werden könne, wäre es ein Ausbau im laufenden Betrieb – das treibt aus Sicht der Bahn die Baukosten in die Höhe.