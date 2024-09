Stand: 23.09.2024 07:08 Uhr Zweiter Sieg in Folge: Dynamo Schwerin gewinnt Oberliga-Auswärtsspiel

Auswärtssieg für Dynamo Schwerin in der Fußball-Oberliga: Beim SV Sparta Lichtenberg gewannen die Schweriner klar mit 3:0. Das 1:0 schoss Evgeni Pataman mit seinem dritten Saisontor in der 42. Minute. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Sarwar Osse zum 2:0. Sechs Minuten später entschied Arnold Lietz das Spiel mit seinem Treffer zum 3:0. Mit dem zweiten Sieg in Folge klettert Dynamo Schwerin in der Oberliga auf den zehnten Tabellenplatz. Anker Wismar hatte bereits am Sonnabend sein Heimspiel in der Oberliga gegen den Berliner AK mit 3:0 gewonnen.

