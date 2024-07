Stand: 25.07.2024 14:22 Uhr Zu schnell unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer in Schwerin

Einen 41-Jährigen hat die Polizei am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle im Schweriner Stadtteil Wüstmark gestoppt. Der Mann war den Beamten zufolge in einer 70er-Zone fast 40 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs. Außerdem hatte er keinen Führerschein und Alkohol getrunken sowie Drogen konsumiert. Die Polizei wies eine Blutprobe an und nahm dem Mann den Fahrzeugschlüssel ab. Der Schweriner muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

