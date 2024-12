Stand: 09.12.2024 06:58 Uhr Zigarettenautomat in Schwerin gesprengt - kein Geld erbeutet

In der Schweriner Von-Stauffenberg-Straße haben bislang noch unbekannte Täter am Sonntagabend einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Polizei riefen Zeugen gegen 23.15 Uhr die Beamten. Trotz Fahndung konnten keine Verdächtigen im Umfeld ermittelt werden. Noch ist unklar, wie viele Täter an der Sprengung beteiligt waren und wie diese aussehen. Erbeutet wurden ausschließlich Zigaretten, da an dem Automaten nur mit EC-Karte bezahlt werden konnte. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin