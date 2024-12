Stand: 02.12.2024 17:53 Uhr Zigarettenautomat in Bad Kleinen gesprengt: Polizei sucht Zeugen

In Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Wochenende ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Sonntag. Der oder die Täter sind noch unbekannt. Der Automat befindet sich den Angaben zufolge in der Nähe einer Gaststätte am Ufer des Schweriner Sees. Wie viele Zigaretten gestohlen wurden, ist laut Polizei noch unklar. Der Schaden am Automaten liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg