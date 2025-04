Stand: 14.04.2025 18:21 Uhr Woeten: Feuer in Schweinestall ausgebrochen - Tiere verendet

In der Gemeinde Obere Warnow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Montagnachmittag ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. Wie viele Tiere bei dem Brand ums Leben gekommen sind, ist laut Feuerwehr noch unklar. Das Feuer war den Angaben zufolge in einem Teil des Stalls ausgebrochen, etwa 50 Säue und Ferkel waren direkt von den Flammen betroffen. Ein Tierarzt ist vor Ort und begutachtet, wie viele der Tiere verendet sind. Der Brand war laut Feuerwehr am Nachmittag gegen 15 Uhr ausgebrochen. Feuerwehren von elf umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. 300 Ferkel und 23 Säue konnten von ihnen gerettet werden. Wie hoch die Schadenssumme ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim