Woeten: Feuer in Schweinestall ausgebrochen - Tiere verendet Stand: 15.04.2025 10:56 Uhr Der Brand in Woeten war in einem von acht Ställen ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

In der Gemeinde Obere Warnow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Montagnachmittag ein Feuer in einer Schweinemastanlage ausgebrochen. Der Brand war nach Polizei-Angaben in einem Teil des Stalls ausgebrochen. 28 Sauen und neun Ferkel starben, 300 Ferkel und 23 Sauen konnten aber gerettet werden.

Elf Feuerwehren brachten Brand unter Kontrolle

Der Brand war laut Feuerwehr am Nachmittag gegen 15 Uhr ausgebrochen. Feuerwehren von elf umliegenden Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

