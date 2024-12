Stand: 03.12.2024 15:24 Uhr Wittenförden: Mann prallt mit Auto gegen einen Baum

In Neu Wandrum bei Wittenförden (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag kurz vor Mitternacht ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei wurde er dabei nicht verletzt. Nach eigenen Angaben ist er Rehen auf der Straße ausgewichen. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

