Wismarer Stadtbibliothek bittet um die Rückgabe von Saatgut

Die Saatgutbibliothek in der Wismarer Stadtbibliothek wird gerade für die dritte Saison vorbereitet. Laut einer Bibliothekarin habe man schon einiges zurückbekommen, bräuchte aber Rückmeldung, selbst wenn das ausgeliehenene Saatgut nicht gekeimt habe oder gar aufgefressen wurde. Das Saatgut könne jederzeit zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zurückgebracht werden. Wichtig sei dabei die eindeutige Beschriftung, gerade wenn die Originaltüten nicht mehr existieren. In vielen Bibliotheken des Landes kann mittlerweile Saatgut ausgeliehen werden: Zuhause wird es dann eingepflanzt - später wird dann das Saatgut von den abgeernteten Pflanzen zurück in die Bibliothek gebracht.

