Stand: 20.01.2025 07:19 Uhr Wismar: Wahlplakate mit Nazi-Symbolen beschmiert

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) wurden in der Nacht zum Sonntag Wahlplakate mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Die Unbekannten haben laut Polizei im Stadtteil Dargetzow Hakenkreuze und SS-Runen an insgesamt sieben Plakaten der Parteien CDU, Die Linke, FDP und Volt gemalt. Auch auf Verkehrszeichen wurden nach Polizeiangaben verfassungsfeindliche Symbole mit schwarzer Farbe aufgebracht. Gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei informiert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

