Stand: 14.11.2024 16:23 Uhr Westmecklenburg: Unbekannte erbeuten 25.000 Euro bei Einbrüchen

In Westmecklenburg hat es in der Nacht zum Mittwoch gleich zwei Einbrüche gegeben. In Zarrentin im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben Unbekannte Baugeräte im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Laut Polizei hatten die Täter zuvor mehrere Baucontainer gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Und auch in Boltenhagen im Ortteil Tarnewitz (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Unbekannte diverse Werkzeuge aus einem Firmentransporter gestohlen. Hier beträgt der Schaden laut Polizei ungefähr 15.000 Euro. Auch dort konnten Spuren gesichert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Ludwigslust-Parchim