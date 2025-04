Stand: 11.04.2025 08:52 Uhr Warnstreik bei Helios in Schwerin

Die Beschäftigten der Helios Kliniken in Schwerin sind zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen - am Freitag und am Montag. Am Morgen haben etwa 100 Streikenden an einer Kundgebung teilgenommen. Die Verhandlungen laufen seit Ende Januar, inzwischen ist es die vierte Runde. Ver.di fordert für die etwa 3.000 Mitarbeitenden in Schwerin ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens 350 Euro, ein dreizehntes Gehalt, höhere Zulagen und 150 Euro mehr für Auszubildende. Die bisherigen Angebote von Helios seien unzureichend sagte ein Gewerkschafts-Sprecher. Der Notdienst im Klinikum sei sichergestellt, geplante Behandlungen und Operationen würden aber nicht stattfinden.

