Stand: 16.07.2024 16:55 Uhr WEMAG Schwerin: Batteriespeicher soll ausgebaut werden

Seit zehn Jahren sorgt der Batteriespeicher des Energieversorgers WEMAG in Schwerin für ein stabiles Stromnetz. Das Jubiläum wurde mit einer Festveranstaltung gefeiert. Noch in diesem Jahr soll der Speicher vergrößert werden. Nach Angaben der WEMAG soll die Leistung ab Oktober um zwei Megawatt erhöht werden. Aktuell besteht der Speicher aus mehr als 50.000 Akkus mit einer Gesamtleistung von 14 Megawatt. Damit könnten mehr als 7.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Allerdings besteht die Hauptfunktion des Speichers darin, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Als der Batteriespeicher im Stadtteil Lankow vor zehn Jahren eingeweiht wurde, war er der größte seiner Art in Europa.

