Stand: 21.08.2024 13:29 Uhr Vier Verletzte bei Unfall in Gadebusch - 20.000 Euro Schaden

Vier Menschen sind am Dienstag bei einem Unfall in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 92-Jähriger mit seinem Auto auf Höhe des Amtsbauhofes die B104 befahren und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Der Rentner wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Seine 82-jährige Beifahrerin und die beiden Insassen in dem anderen Auto wurden leicht verletzt, so die Polizei weiter. Es entstand ein Schaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg