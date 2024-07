Stand: 09.07.2024 12:33 Uhr Verhaftung am Schweriner Hauptbahnhof

Bundespolizisten haben am Montag im Schweriner Hauptbahnhof einen mutmaßlichen flüchtigen Dieb festgenommen. Bei einer Kontrolle hatten sie festgestellt, dass der 35-jährige Deutsche per Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Gegen ihn besteht dringender Tatverdacht: es geht um Diebstahl in neun Fällen, jeweils in besonders schwerem Fall. Der Mann wurde einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestätigte - jetzt sitzt der Deutsche in einer Justizvollzugsanstalt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin