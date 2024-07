Stand: 22.07.2024 09:00 Uhr Vater-Tochter-Gespann aus Crivitz holt vierten Rallye-Sieg in Folge

Armin Kremer und seine Tochter Ella haben einen weiteren Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft geholt. Das Rennteam aus der Nähe von Crivitz machte den ersten Platz in Lettland. Für die Kremers ist das der vierte Sieg in Folge. Zwei weitere Siege braucht das Team noch zur Weltmeisterschaft. Beim Rennen in Lettland hatten die beiden auch mit Problemen zu kämpfen. So sprang zum Beispiel während der Fahrt eine der Seitenscheiben ihres Skodas raus. Die Kremers fahren ihr nächstes Rennen um die Rallye-Weltmeisterschaft im September in Griechenland.

