Stand: 17.07.2024 12:20 Uhr Unfall in Bennin: Autofahrerin schwer verletzt

Eine 73-jährige Autofahrerin wurde am späten Nachmittag bei einem Unfall in Bennin bei Vellahn schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Trafostation. Die Fahrerin wurde mit Schmerzen im Brust- und Rückenbereich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.07.2024 | 12:30 Uhr