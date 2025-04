Stand: 01.04.2025 17:56 Uhr Unfall bei Grabow: Frau in Pkw eingeklemmt

Auf der Landstraße zwischen Bochin und Steesow in der Nähe von Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Pkw frontal mit einem Baum kollidiert. Laut Polizei hatte die 42-jährige Fahrerin des Autos in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloreb. Durch den Unfall wurde die im Auto einklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Die 42-Jährige musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach Angaben der Polizeu ist ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 01.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim