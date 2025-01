Stand: 14.01.2025 07:08 Uhr Unbekannte brechen in Lagerhalle in Thurow ein - Zeugen gesucht

In Thurow bei Brüel im Landkreis Ludwigslust-Parchim sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich Anfang Januar waren bislang noch unbekannte Täter in eine Lagerhalle eingebrochen. Neben zwei Fahrzeugen wurden laut Polizei auch diverse elektrische Handwerkzeuge und Maschinen gestohlen - darunter ein schwarzer Pkw Opel Manta (Baujahr 1987), ein Yamaha-Motorrad (Baujahr 1991), Schweißgeräte, eine hydraulische Presse, ein Pelletofen sowie ein Satz Alufelgen. Da beide gestohlenen Fahrzeuge nicht fahrbereit waren müssen sie vor Ort auf ein Transportmittel verladen worden sein, so die Polizei weiter. Die Beamten haben Spuren am Tatort gesichert und ermitteln. Der Schaden wird auf mehr als 30.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim