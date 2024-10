Stand: 25.10.2024 16:35 Uhr Traktor bleibt auf Bahnübergang stecken: Ausfälle und Verspätung

Ein Zwischenfall an einem Bahnübergang zwischen Schwerin und Parchim hat am Freitag für Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Laut Polizei war am Vormittag ein Traktor auf dem Übergang bei Friedrichsruhe steckengeblieben. Die Schranke habe sich zwischen dem Fahrzeug und seinem Anhänger geschlossen. Zur gleichen Zeit näherte sich der Stelle ein Regionalzug aus Richtung Parchim. Der Lokführer konnte den Zug rechtzeitig vor dem Übergang zum Stehen bringen. Verletzt wurde niemand. Die Strecke wurde für knapp drei Stunden gesperrt, mehrere Züge hatten dadurch insgesamt rund anderthalb Stunden Verspätung oder vielen komplett aus. Nachdem ein Techniker der Deutschen Bahn die Schrankenanlage überprüft hatte, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin