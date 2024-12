Stand: 10.12.2024 07:00 Uhr Tödlicher Unfall auf der B208 bei Mühlen Eichsen

Bei einem Unfall auf der B208 zwischen Mühlen Eichsen und Lehmhusen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der 62-Jährige war mit seinem Transporter aus bisher ungeklärten Umständen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw zusammengeprallt. Laut Polizei wurden der Mann und seine Beifahrerin in dem Transporter eingeklemmt. Für den Transporter-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Trotz lebenserhaltender Maßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Seine 60 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die B208 für rund sechs Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf 200.000 Euro.

Ersthelfer wird als Zeuge gesucht

Die Polizei sucht nach einem Zeugen. Offenbar hat es einen Ersthelfer gegeben, der nach Eintreffen der Rettungskräfte den Unfallort verlassen hat. Er wird gebeten sich bei der Polizei zu melden, weil er weitere Infos zum Unfallhergang haben könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg