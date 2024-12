Stand: 30.12.2024 07:24 Uhr Stadtwerke Schwerin: 2024 wichtige Projekte umgesetzt

Rund 70 Millionen Euro haben die Stadtwerke in die Modernisierung ihrer zwei Heizkraftwerke investiert. Laut Geschäftsführer Josef Wolf sind die Heizkraftwerke damit technologisch effizienter und könnten zum Teil mit Wasserstoff betrieben werden. Auch das Fernwärmenetz sei weiter ausgebaut worden, unter anderem in der Mozartstraße oder am Demmlerplatz in Schwerin. Etwa 450 Wohnungen werden seit diesem Jahr neu mit Fernwärme versorgt. Zum Anfang des neuen Jahres werden die Stadtwerke den Strompreis senken. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden könne laut Unternehmen etwa 110 Euro im Jahr sparen. Die Gaspreise sollen im nächsten Jahr stabil bleiben, so ein Unternehmenssprecher. Bei der Geothermie-Anlage im Stadtteil Lankow, die zuletzt viele Probleme bereitet hatte, seien letzte Feinheiten zu justieren, bevor sie in den Regelbetrieb geht. Voraussichtlich ab Februar startet der Bau einer Photovoltaik-Anlage im Industriepark Göhrener Tannen. Auch geschäftsintern wird sich bei den Stadtwerken Schwerin etwas verändern. Geschäftsführer Josef Wolf legt Ende März 2025 sein Amt nieder. Wer nach ihm folgen wird, ist noch unklar.

