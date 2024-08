Stand: 30.08.2024 14:25 Uhr Stadtforst Parchim: Anmeldung für Kaminholz-Bestellungen startet

Wer in und um Parchim Kaminholz für den eigenen Bedarf braucht, kann sich jetzt bei der Stadtforst melden. Ab 1. September nimmt die Verwaltung Bestellungen für das Forstwirtschaftsjahr 2025 an. Es gibt zwei Möglichkeiten an Brennholz zu kommen. Zum Einen werden Resthölzer von Einschlägen angeboten, die an Ort und Stelle zurechtgesägt werden müssen. Bedingung dafür: der Motorkettensägenschein. Allerdings ist nicht klar, wie viel Holz da sein wird und ob jeder zum Zug kommt. Die andere Variante: die Stadtförster legen Holz am Rand von befahrbaren Waldwegen zum Abholen bereit. Stämme von drei Metern Länge und mindestens acht Zentimetern Durchmesser. Mindestabnahmemenge sind fünf Raummeter, bis maximal 40 Raummeter. Wer der Stadtforst eine E-Mail schreibt oder ab kommender Woche dort anruft kann auch sein bevorzugtes Revier, also Damm/Buchholz, Slate oder Kiekindermark nennen. Außerdem kann angemeldet werden von welcher Baumart das Holz stammen soll. Ab Januar bis Ende März kommenden Jahres werden die Bestellungen dann abgearbeitet. Das Holz wird zu marktüblichen Preisen abgegeben.

